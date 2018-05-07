Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, önünde aniden şerit değiştiren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı taksi, refüje çarparak takla attı. Sürücü takla atan taksiden yara almadan kurtuldu.
Kaza gece saatlerinde, Kartepe Sarımeşe Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Kaya yönetimindeki 41 T 4081 plakalı taksi, yolun sağ şeridinde ilerleyen Gülşah Yılmaz yönetimindeki 41 E 0645 plakalı otomobilin aniden şerit değiştirmesiyle, araca çarpmamak için manevra yaptı. Kamil Kaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen taksiden çıkan Kamil Kaya, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamil Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. İki sürücüye de alkol kontrolü yapan polis, daha sonra sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.
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