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Taklit imza ile sahte güvenlik sertifikası veren firma çalışanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de Emniyet Müdürü ve yardımcılarının imzalarını taklit ederek kursiyerlere sahte güvenlik sertifikası verdiği tespit edilen Seyhan Ü.

Taklit imza ile sahte güvenlik sertifikası veren firma çalışanı tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de Emniyet Müdürü ve yardımcılarının imzalarını taklit ederek kursiyerlere sahte güvenlik sertifikası verdiği tespit edilen Seyhan Ü. tutuklandı.
Kırıkkale’de bir güvenlik firması kursiyerlerinin şikayeti üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren güvenlik firmasına baskın düzenledi. Güvenlik firması çalışanı olduğu ve sahte imza kullanarak kursiyerlere sertifika dağıttığı tespit edilen Seyhan Ü.'nin yaklaşık 20-25 kursiyerden 300 ile 500 TL maddi gelir temin ederek sahte belge düzenlediği tespit edildi.
Seyhan Ü., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcılığı karara itiraz ederek Seyhan Ü.’yü tekrar mahkemeye sevk etti. Seyhan Ü., sahte imzayla belge düzenlemek ve bunlardan maddi gelir temin etmek suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Taklit imza ile sahte güvenlik sertifikası veren firma çalışanı tutuklandı

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