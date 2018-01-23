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Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 13:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bursa'da 12 bin TL maaşla müdür olarak çalıştığı işyerine takma sakalla girip çelik kasadan 1 milyon lira çalan şüpheli, güvenlik kameralarını kırıp, kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlının, iş yerinde müdür olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Nilüfer'e bağlı Konak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak A'nın (33) sahibi olduğu altın toptancısına gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah iş yerine geldiğinde bir çelik kasanın çalınmış, diğerinin ise kesilmiş olduğu gören Burak A, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hırsız iş yerinin müdürü çıktı

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tanınmamak için takma sakal takan şahsın iş yerine geldiği aracın plakasından yola çıkarak sahibine ulaşan polis ekipleri, Metin B. isimli şahsın aracı iş yerinde müdür olarak çalışan Yunus Y'ye (41) kiraladığını tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yunus Y’yi Mudanya ilçesinde gözaltına aldı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST KALDI

Şahısla birlikte iş yerinden çaldığı yaklaşık 1 milyon TL'yi de ele geçiren ekipler, şahsı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. İş yeri sahibi Burak A'nın şikayetçi olmaması üzerine Yunus Y, serbest bırakıldı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah gözünü doyursun hem 12 bin maaş al hem adamın parasını çal, keşke şikayetçi olsalarmış
ulan nerde kaldı bunun kamu davası nasıl serbest kalır ya. ulkede resmen hırsızlık suc degilmis meger calan cırpanlar zaten en ust mevkiilerde oldukları icin iti iti ısırmıyor
Aynen öyle kardeşim şikayetçide olsa kamu davasıda açılsa emsal davalara bak en fazla 1yıl yani hırsızlık ve dolandırıcılık meşrulaştırılmış yap problem yok
Kimseyi suçlamamakla birlikte, işyeri sahibinin şikyetten vazgeçmiş olması, başka şeyleri çağrıştırıyor. Kasadaki paraların sigortalı olup-olmadıığının araştırılmasında fayda var.
Hey Allahım bazı kullarına torpilin kralını yapiyosun.. Adam 12 bin lira aylik maasla calisiyo bu birinci torpil... Adam 12 bin lira maas aldigi yeri soyuyo yakalaniyo ve is yeri sahibi sikayeyci olmuyo adam serbest buda ikinci torpil... bende tarihimde ilk defa bi yatirim yapacam evimi satiliga cikardim 3 ay oldu hala satamadim... Ufak bi torpilde bana yapsan..
@8477 o şey bizim tarlaya yağmaz anladın :D
Adalet bunun neresinde sikayetcı yok ceza da yok olmaz olsun böyle kanun böyle ADALET.
12 binlira maaş alıyon Allah gözünü doyursun.. Ben kanserden anamı, babam kaybetmiş, hala ardından hastalık borçlanmaları yüzünden kesintilerle elime 1600 lira geçiyor, velayeti annesinde ayrı olduğum oğlumu yeri geliyor param yok diye haftasonu alamıyor, öpüp koklayamıyorum , tek derdim borçsuz uyanmak , halime şükürle gün geçirmeye çalışırken sizin nasıl bir kalbiniz, nasıl bir hırsınız var Allahın cezaları..
Allah bilir ne hesapları var ki şikayetçi olmamış... 1 milyon az para değil
patron ve çalışanı direkt içeri atılmalı.niye biliyormusunuz anlaşmalı bir hırsızlık bu.ÇÜNKÜ ALTINLAR SİGORTALI.ÇALINIRSA ZATEN SİGORTADAN PARASINI ALACAK PATRON.HEM ALTINLAR KENDİLERİNDE KALACAK HEMDE SİGORTADAN PARALARINI ALACAKLAR...
Şikayetçi olmaması manidar... Acaba mı???
@kildaci86 Aynen katılıyorum. sigortalı ise iş yeri danışıklı dövüş olabilir sigortadan para kopartmak için.
iyi yağmış işçileere olsa vermezle 2000 tl ama müdürlere 12000 tl üstüne birde paralarını çalıyor.demekki neymiş müdüre fazla para vermiycen onun yerine çalıştığı işçilere 3000 tl verse daha iyi olur.
Bu iş de bir bit yeniği var.Bu şahıslarla TİCARET de KOMŞULUK da yapılmaaaz.
Aylik 12 'nin lira verdiğim mudur beni doyacak yakalanacak ve şikayetçi olmicam . Valla kadir bile inanmaz. Bakalım ardından ne çıkacak. Senaryo yazılmış oynanmış ama polis işi bozmuş.Artik sigorta mi nedir bilmem ama yüzde doksan sigorta yi dolandiracaklardi
İlginç bir tezgaha benziyor.Bu kadar basit kamuflajla ,kendi adına kiraladığı araçla soygun yerine gelen geri zekalı birinin müdür yapılmayacağına inanıyorum.
güveni kötüye kullanma suçu oluşur.o sebeple şikayete bağlı bir suç. şikayet olsa dahi yine serbest kalırdı. patronla anlaşıp sigorta şirketini dolandırma da olabilir.
Sigortayı soyacaklardı becremedi dangalaklar.
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