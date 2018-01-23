Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

Olay, merkez Nilüfer'e bağlı Konak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak A'nın (33) sahibi olduğu altın toptancısına gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah iş yerine geldiğinde bir çelik kasanın çalınmış, diğerinin ise kesilmiş olduğu gören Burak A, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hırsız iş yerinin müdürü çıktı
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tanınmamak için takma sakal takan şahsın iş yerine geldiği aracın plakasından yola çıkarak sahibine ulaşan polis ekipleri, Metin B. isimli şahsın aracı iş yerinde müdür olarak çalışan Yunus Y'ye (41) kiraladığını tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yunus Y’yi Mudanya ilçesinde gözaltına aldı.
İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST KALDI
Şahısla birlikte iş yerinden çaldığı yaklaşık 1 milyon TL'yi de ele geçiren ekipler, şahsı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. İş yeri sahibi Burak A'nın şikayetçi olmaması üzerine Yunus Y, serbest bırakıldı. (İHA)
İstanbul trafiğindeki çalışma 30 gün sürecek
Operasyon nasıl gidiyor sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı
Doğum gününde dehşet anları!
Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun
Akıl alır gibi değil! Bu fotoğraf mecliste çekildi
Bordo bereliler devrede! Teröristler köşeye sıkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Okuyucu Yorumları 18 yorum