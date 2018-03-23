Taksi durağındaki cinayette baba oğul tutuklandı

Gaziantep’te taksi durağında meydana gelen cinayette, şüpheli baba ve oğul tutuklanarak ceza evine konuldu.

Olay, dün Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde bulunan taksi durağına meydana gelmişti. İddiaya göre, taksi durağına giden baba Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz çıkan tartışma sonucu vurulmuş, baba Mehmet Oğuz olay yerinde, oğlu Hasan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın şüphelisi baba oğul B.K. ile M.S.K. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı. Sorgularının ardından rapor için hastaneye çıkarılan zanlılar, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

Şahıslar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi