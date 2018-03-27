HABER

Taksi otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ticari taksinin çarptığı otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı.

Taksi otomobile çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ticari taksinin çarptığı otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametinde ilerleyen Osman Akgündüz idaresindeki 41 T 6002 plakalı ticari taksi aynı yönde seyreden Sinan Karaduman idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Ticari taksi ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çarparak durabildi. Kazada, Sinan Karaduman ve aynı araçta bulunan Burak Gürlük yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Sinan Karaduman'ı kurtardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-130 Karayolu İzmit istikametinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Ticari taksi sürücüsü Osman Akgündüz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Taksi otomobile çarptı: 2 yaralıTaksi otomobile çarptı: 2 yaralıTaksi otomobile çarptı: 2 yaralıTaksi otomobile çarptı: 2 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.