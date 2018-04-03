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Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul Eminönü'nde, taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti kavgası kameralara saniye saniye işte böyle yansıdı...

Eminönü'nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan'a getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Turistlere saldıran taksi şoförüne bir vatandaş tepki göstererek istediği parayı verdi. Taksi sürücüsü ve turistler arasındaki tartışma kameralarca kaydedildi.

Olay,Cumartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Feshane durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde gezen karı koca iki Arap turist, Eyüpsultan'a gitmek için taksiye bindi. Taksici arap turistleri Eyüpsultan'a getirdi. Arap turistler, 15 lira uzatınca taksi şoförü trafik olduğu için başka bir yoldan geldiğini iddia edip 12 lira daha vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taksiden inen arap turistler ve şoför arasında tartışma başladı. 12 lira daha almadığı için sinirlen şoför, karı ve kocaya el kaldırdı.

PARAYI ALDI YİNEDE SUSMADI

Tartışmayı ve şoförün el kaldırdığını gören gören bir vatandaş, “sen bunlara 12 lira için mi vuracaksın” diyerek şoföre cebinden çıkardığı 12 lirayı verdi. Gençten aldığı parayı cebine koyan şoför susmayıp tekrar bağırmaya başladı. Çevre bulunan bir esnafta “kadına da el kaldıramazsın adamada bin arabana git” diyerek şoföre tepki gösterdi. Olay yerine gelen vatandaşlar taksiciyi zorla arabasına bindirerek gönderdi. Yaşanan tartışma anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
taksiciler çoğu hırsız ... insanları çarpıyorlar
Herzaman dediğimiz gibi taksicilerin o pis kanlarını akıtmak farzdır
Yine Taksici Yine Rezillik...
günlük çalışan,sinirleri bozuk insanlar taksici olarak çalışıyor.
UBAR taksisi rezaletinin nurtopu gibi çocuğudur!
yaşasın uber
TAKSİCİLERİ SEVMEM UBER KULLANIYORUM AMA BURDA TAKSİCİ HAKLI LANET ARAPLAR KADAR PİS MİLLET YOK ÜLKE ARAP KAYNIYOR ZATEN LANET OLSUN BU HALE SOKANLARA
adamlar eşkıya bir şekilde saldıracak birilerini buluyorlar. geçenlerde ubercilere saldırdılar. uberciler gidince de vatandaşa saldırıyorlar. Taksicilerin DNA sı bozuk.
istanbulda 5 yil taksicilik yapan enistemi bile dolandirmistir taksicinin biri
Sarı taksilere ölüm
taksiciler odası başkanı konuş yine hadi açıkla bu durumu!!!sonra uberi tehdit edersin!!!
sarı taksi hırsızlığı
O araplar turist değildir. Almışlardır devletin başşşşkomutanının bağladığı maaşı bizim vergimizle turistcilik oynuyordur.
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