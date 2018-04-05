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Taksi, su kanalına devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrilen takside 4 kişi yaralandı.

Taksi, su kanalına devrildi: 4 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrilen takside 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karaca Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Malıçok, 27 T 1039 plakalı taksisine aldığı 3 müşteriyi gidecekleri yere bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra Malıçok, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Arif Malıçok ile araçtaki 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası hurdaya dönen taksi ise kurtarıcı ile çıkarılıp otoparka götürüldü.

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Taksi, su kanalına devrildi: 4 yaralıTaksi, su kanalına devrildi: 4 yaralıTaksi, su kanalına devrildi: 4 yaralı

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