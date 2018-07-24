HABER

Taksi yatak odasına girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 02:56 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokak'taki dik yokuştan aşağı inen 34 TCR 09 plakalı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşta duramayıp 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir evin yatak odasına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları çıkartılarak ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi.
Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladıKayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı
Kırşehir Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyorKırşehir Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.