Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı

'İNSAN NAMUSU İÇİN YAŞAR'

Dava kapsamında ilk kez hâkim karşısına çıkan Veli Ermiş, mahkemede verdiği ifadede öldürdüğü Sezai Kıyılıoğlu'nun sevdiği ve saygı duyduğu bir ağabeyi olduğunu söyledi. Kıyılıoğlu'na taksi borcu olduğunu anlatan Ermiş, "Bir iki gün önce kendisiyle yüz yüze görüştüğümde sıkıntılı işler yaptığını ve şifreli konuşmamı istedi. Bu nedenle ben olay akşamı onu telefonla arayarak, 'Bir arkadaşım yolda kalmış gidip onu alalım' dedim. Akşam arabasına bindim. Yolcusunu indirdikten sonra aynı yoldan devam ettik. Yolda bana ailevi konulardan bahsetti. Ben de kendisine böyle şeyler olabileceğini söyleyerek teselli ettim. Ancak bana, 'Sana çok para kazandıracağım, ayrıca sahte para da vereceğim, borcunu da sileceğim' dedi. Ancak benden karımı istedi. Üç kuruşluk borcum için böyle bir teklifte bulununca insan namusu için yaşar. Bu nedenle çok kızdım ve kendisi ile arabanın içinde boğuşmaya başladık. Daha sonra kendisini tüfekle vurdum. Ancak hırsımı alamadım ve kendisini arabadan dışarı çıkardım. Sonra gidip benzin alıp kendisini yaktım. Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.