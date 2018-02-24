HABER

Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 16:29 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş'nin (28) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Cinayeti işledikten sonra hırsını alamayıp benzin almaya gittiğini söyleyen Veli Ermiş, "Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı

Gökçebey'in Hacımusa köyü yakınlarında 20 Şubat 2017'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alanda pompalı tüfekle öldürdü. Kıyılıoğlu'nun cesedini dere kenarına saklayan Ermiş, taksiyle akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldı. Veli Ermiş, ardından cesedi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Cesedin bir bölümünü yakan Ermiş, ardından araçtaki paraları alarak evine gitti. Veli Ermiş, sabaha karşı bindiği minibüsle kaçarken jandarma tarafından yakalandı. Gözatlına alınna Ermiş tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Veli Ermiş hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Ermiş, iddianameye yansıyan ifadesinde Kıyılıoğlu'nun eşi Z.E.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Z.E. ise alınan ifadesinde, eşinin taciz iddiasının doğru olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında da Veli Ermiş'in iddiasını destekler herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadı.

'İNSAN NAMUSU İÇİN YAŞAR'

Dava kapsamında ilk kez hâkim karşısına çıkan Veli Ermiş, mahkemede verdiği ifadede öldürdüğü Sezai Kıyılıoğlu'nun sevdiği ve saygı duyduğu bir ağabeyi olduğunu söyledi. Kıyılıoğlu'na taksi borcu olduğunu anlatan Ermiş, "Bir iki gün önce kendisiyle yüz yüze görüştüğümde sıkıntılı işler yaptığını ve şifreli konuşmamı istedi. Bu nedenle ben olay akşamı onu telefonla arayarak, 'Bir arkadaşım yolda kalmış gidip onu alalım' dedim. Akşam arabasına bindim. Yolcusunu indirdikten sonra aynı yoldan devam ettik. Yolda bana ailevi konulardan bahsetti. Ben de kendisine böyle şeyler olabileceğini söyleyerek teselli ettim. Ancak bana, 'Sana çok para kazandıracağım, ayrıca sahte para da vereceğim, borcunu da sileceğim' dedi. Ancak benden karımı istedi. Üç kuruşluk borcum için böyle bir teklifte bulununca insan namusu için yaşar. Bu nedenle çok kızdım ve kendisi ile arabanın içinde boğuşmaya başladık. Daha sonra kendisini tüfekle vurdum. Ancak hırsımı alamadım ve kendisini arabadan dışarı çıkardım. Sonra gidip benzin alıp kendisini yaktım. Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Fatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldüFatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taksici cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

İlginizi Çekebilir

Kreşteki dayak skandalının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kreşteki dayak skandalının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin konuştuğu taksicinin ilk sözleri

İşte Türkiye'nin konuştuğu taksicinin ilk sözleri

Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...

Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Fatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Fatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kanıt ister o iş !!!! adalet duygudan arınmış saf mantıkla çalışır ... benim gördüğüm extra bir kanıtın yoksa tehemünden canavarca hisle cinayet işlemisin .... kanıt yoksa yandın varsa ağır tahrik altında tasarlamadan cinayete girer .... sonuç olarak 3 yıldada çıkarsın agırlaştırılmış ömür boyuda yiye bilirsin ikinci dediğim daha yakın araçtaki paraları almışsın !!! kaçarken yakalanmışsın !!! iş zor
boğuşurken tüfekle öldürmek nasıl oluyor acaba ...
Diğer Haberler
Edirne'de korkutan olay! 500 köpek kayıp

Edirne'de korkutan olay! 500 köpek kayıp

500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi

500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi

Bahçelievler’de açık unutulan elektrik sobası yangın çıkardı

Bahçelievler’de açık unutulan elektrik sobası yangın çıkardı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.