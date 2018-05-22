HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Ümraniye’de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı.

Haber: İstanbul DHA Ümraniye’de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde taksiden inen sürücü arka kapıyı açıyor. Kadın yolcuyu bacağından tutarak dışarı çeken sürücü aracına binerek uzaklaşıyor. Bu sırada yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş araca yumruk ve tekme atıyor. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Düzce'de 2 TIR çarpıştı: 1 yaralıDüzce'de 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı
Mersin'e şehit ateşi düştüMersin'e şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı

Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.