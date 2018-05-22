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Taksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

UMRANIYE'de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı.

Taksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attı

İSTANBUL, (DHA) UMRANIYE'de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Kameraya yansıyan görüntülerde taksiden inen sürücü arka kapıyı açıyor. Kadın yolcuyu bacağından tutarak dışarı çeken sürücü aracına binerek uzaklaşıyor. Bu sırada yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş araca yumruk ve tekme atıyor. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Taksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attıTaksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attıTaksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attıTaksici dehşeti kamerada; kadın yolcuyu bacağından çekip dışarı attı

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