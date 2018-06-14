Taksici dehşetine 3 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, DHA

Ümraniye'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp eden ve hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ümraniye'de 21 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda taksici Şenol Göktürkoğlu (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Ay'ın olay tarihinde kız kardeşi ile birlikte yolda yürürken yolda geçen taksi sürücüsü Şenol Göktürkoğlu'nun sözlü hakaretine maruz kaldığı belirtiliyor.

Bunun üzerine tarafların tartıştığı bilgisine yer verilen iddianamede, taksiden inen şüpheli Şenol Göktürkoğlu'nun müşteki Canan Ay'ı yumruk ve kafa atmak suretiyle darp ettiği, arbede sırasında müşteki Ay'ın açık olan taksinin kapısından içeri girdiği, araca binen şüphelinin aracı hareket ettirdiği, bir müddet sonra da durarak müştekiyi ayaklarından tutup çekmek suretiyle aracın dışına attığı belirtildi.