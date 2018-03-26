Taksici temsilcilerinden, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı hakkında tehditten suç duyurusu

“Bizi sadece 15 Temmuz gibi kalkışmalar sokağa dökebilir”

“Yasadışı yapı Uber’in taksi geleneğinin özellikle zaaflarını kullanarak prim yapma uğraşındadır” diyen İstanbul Anadolu Yakası Taksici Şoförler Platformu Başkanı Zafer İpek ise “Biz taksici esnafının ekmeğine sahip çıkma çabası kamuoyunda adeta suçmuş gibi lanse edilmiştir. Biz taksici esnafı kesinlikle devletimize yasalarımıza sonuna kadar saygılıyız. Bizi sadece ve sadece devletimize milletimize karşı gelebilecek 15 Temmuz gibi kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç bizi sokağa dökemez” diye konuştu.

“Taksici esnafı günde 12 saat trafikle cebelleşiyor, zaafımız bu olabilir”

Basın mensuplarının taksici esnafının zaafları nelerdir şeklindeki sorular üzerine Öztürk, “Her birimizin günde en az yarım saat bir saat trafikte kalınca isyan ediyoruz. Taksici esnafı günde 12 saat bu trafikle cebelleşiyor. Zaafımız bu olabilir. İlgili mercilerin bizden yana olduğu ortamda Eyüp Aksu istenmeyen bir çıkış yaparak bizleri cephe yapmıştır. O amaçla Aksu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sizleri tehdit bizi tehdit demektir” dedi.

Sahaya çekilmek istediklerini kaydeden Öztürk, "Hüseyin Gülerce’nin “15 Temmuz’dan sonra ‘İkinci kalkışma olacaksa İstanbul’da taksicilerden başlayacaktır’ şeklinde açıklaması vardır. Bunu iyi okuyun. Biz hiçbir zaman devletine milletine karşı gelen insanlar değiliz” dedi.

2016 yılında Bakanlıkça yayınlanan ve Uber’in korsan olduğuna ilişkin genelge olduğunu kaydeden Öztürk, sorular üzerine Aksu ile görüştüklerini ancak aralarında güzel bir görüşme geçmediğini söyledi.

“Şoförün gerekli eğitimden geçeceği çalışma yapmalarını istiyoruz”

Suç duyurusunda bulunan taksi sürücüsü Ömer Faruk Gürses mağdur durumda olduklarını kaydederek “Uber’in bir an önce kapatılıp şoförün gerekli eğitimden geçerek yeni bir oluşuma gidilmesi konusunda çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından taksici temsilcileri adliye önünden ayrıldı.