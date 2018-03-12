Taksiciler İstanbul adalet Sarayına akın etti

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber’e, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın açtığı dava öncesinde onlarca taksici İstanbul Adalet Sarayı’na akın etti.

Dünyanın birçok yerinde internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber’e, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası dava açmıştı. Bugün görülecek olan dava öncesinde Taksiciler Esnaf Odası üyesi onlarca taksici sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na akın etti. Sarı şapka takan onlarca taksici adliye önünde basın açıklaması yaptı.