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Taksiciler müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförlerini böyle dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da faaliyet gösteren taksi ile Uber şoförleri arasında aylardır süregelen tartışmalar geçtiğimiz aylarda kavgaya dönüştü.

İstanbul’da faaliyet gösteren taksi ile Uber şoförleri arasında aylardır süregelen tartışmalar geçtiğimiz aylarda kavgaya dönüştü. Kadıköy’de bir grup taksicinin müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförlerini tekme, tokat dövdüğü o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul’da UBER adındaki mobil uygulamayla yolcu alarak VIP taşımacılık yapan şoförler ile taksi şoförleri arasında devam eden sözlü tartışmalarda bu kez farklı bir durum yaşandı. Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde meydana gelen olayda bir grup taksi şoförü, UBER şoförlerini müşteri gibi arayarak tenha bir yere çağırdı. Söylenen adreslere gelen şoförler, taksi şoförleri tarafından kıstırılarak sözlü saldırının ardından darp edildi. Şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin darp edildiğini söyleyen UBER şoförlerinden Umut Gültekin, Ümit Kayaoğlu, Muharrem Ekiz ve Timuçin İlkgöçmen, hastanede darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Öte yandan şoförlerin darp edildiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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