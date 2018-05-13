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Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı Tarabya Köşkü'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin dertlerini dinledi.

'REİSİM HUZURUMUZ KALMADI'

Sürücüler UBER'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de "Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan taksici Uber

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