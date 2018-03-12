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Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Onlarca taksici adliye önünde araçlarının kornalarına basarak protesto gösterisinde bulundu.

Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi.

18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i perotesto etti.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın basın açıklaması yapması bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uber taksici İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istanbul adalet sarayı

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
uber iyi yapıyor taksici milleti soyguncu gözü doymaz
valla kardeşim aranızda adabıyla ekmek peşinde koşanlarda var onları bu yorumun dışında tutuyorum ama ne yazıkki bir çoğunuz müşteri seçen kısa mesafeyi beğenmeyen arabada sigara içen trafikte kurallara uymayan insanlara küfür kıyamet yağdıran garip tiplersiniz baktınız uber den her kullanıcı memnun şimdi başladınız ayaklanmaya.
İşsiz kalacağız diyorlar ama kısa mesafe gitmeyi kabul eden taksici bulmak çok zor, meslekleri gereği gidilecek yeri bilmeleri gerekirken bilmiyor görünüp yolcuya yol tarifi yaptırıp yolu uzatabildiği kadar uzatarak dolandırıcılık yapmayan taksi kullanıcı bulmak istisna. O halde UBER daha güvenilir ve tüketici açısından yararlı.
tekelmisiniz kardesim.yasal değilmi.kime ne
Davalarında tabi ki haklılar fakat Keşke müşterilerini dolandıran taksicilerede bu davranışta bulunsalardı zamanında insanlarda bu yola hiç başvurmasalardı.
2 milyona plaka alsın adamlar sen git bedavadan arabayla aynı işi yap. hak mı şimdi yanı
@bilgehannazli kim neye göre 2 milyon yaptı bu fiyatları
İnadına uber kullanıyorum. Bu çomar taksiciler den bıktım artık. Hem yolcu seciyorlar hem mesafe beğenmiyorlar üstüne birde nerde hırsız tacizci varsa şöför yapıyorlar. İnsanı bir ulaşım için UBERİ kullanın.
Bu taksiciler de iş begenmiyolar. Taksi çağırıyorum, nereye gideceğimi soruyor, gideceğim yer yakınsa almıyor. Ya da diyor ki "taksiyi benden sonrakine teslim edeceğim diyor. Ama bakıyorum beni almayan taksi, az ileriden başka müşteri alıyor. UBER gibiler bence bize gerekli ve şart.
Bu kadar aç köpek olan ülkede her şey mubah bunlara. kısa yola yolcu almaz keko her türlü dolandırıcılık yöntemini uygulayan. Araçları çöplük içindeki taksilerin sonu gelmesi gerekiyor.
ozaman sizde kısa masafe bile olsa alıcaksınız turistleri kandırmıyacaksın dolandırmayacaksın taksici kardeş kardeşler
bu ne sacma olay insanlar zorba ve hırsız taksicilere mecbur bırakılıyor
taksilerden yasanan butun sikayetleri 153 ibb yi arayarak sikayet edin hakkını arayın. Uber doğru ticaret yapıyor taksiler zorba ve denetimsiz.
1 taksi plakası aylık 7-8 bin TL'ye kiraya veriliyor... Bunun vergisi ödeniyor mu? HAYIR! Taksicilerin 1 tanesi bile fiş kesmiyor. Yani onlar da vergi ödemiyor. Benim maaşımdan çatır çatır %35 vergi alan devlet bunlara göz yumuyor... Ayrıca Müşteriye it gibi davran yok orası trafik burası kısa mesafe diye müşteriye atarlan. Trafik kuralı zaten yok bunlara. UBER gibi kaliteli hizmet veren firma'yı tabi istemezler. Devlette her zamanki gibi vatandaşın yanında duracağına rant'ın yanında yer alır eminim.
yapmış oldğunuz taksicilik bir işe yaramadı taksilerin kırgısı sarapcısı kackınları hep takside müsteri mevki beğenmezler tabiki insanlarda para veriyor uberle aynen devam
oda baskani icinizdeki hirsizlari ayiklayin ondan sonra dava acin siz resmi plakali hirsizsiniz laleli bolgesine gelin bakin para degistirenmi musteriye sahte para verenmi 3 km yola 50 tl alanmmi ne istersen var once bunlari temizleyin not butun taksiciler bir degildir
Madem o kadar kişi ekmek kazanıyor aranızdaki çürükleri ayıklayın ve kısa mesafe olunca değişim saati deyip müşteri almamazlık yapmayın yabancı olunca farklı türk olunca farklı ücret almayın arabada sigara içmeyin içirtmeyin dikiz aynası ile taciz etmeyin eşit olun adaletli olun hakkınız ne ise onu alın yani herşeyden önemlisi İNSAN olun
Adalet yok ki bu ülkede yanlış saraya gitmişler uzunun sarayına gitmelilerdi
Taksici terorizmi bitmesi icin olacak bir uygulama.Umarim iptal olmaz.
çok iyi oldu bu kendini bilmezlere.kendilerine çeki düzen versinler sistem değişikliği gerekiyor
internetten korsan taksi
taksiciler doğru çalışın adam olun uber güçlüdür taksici maksici dinlemez taksiciler dönün aynaya bakınız her tarafınız les
Bi tarafınızıda yırtsanız elinizdeki taksi tekelciliği ve başıbozluk eninde sonunda bitecek. Gerçek rekabetçi ortamda halk kaliteli hizmet alacak. Uber gibi yerli şirkelerinde bir an önce devreye girip halka kaliteli hizmet sunması gerekmektedir.
Taksiler avrasya tünelinden geçince ne kadar para ödüyor? Müşteriden taksimetrede yazan artı adam başı 25'er TL istemeleri normal mi?
uber güvenilir vede iş seçmiyor halkın geneli memnun ve bu uygulamayı istiyor
İnadına UBER
nereye.şuraya ben o tarafa gitmiyorum ulan sen taksici değilmisin otostop mu çekiyoruz yaşlı adamın biri kucağımda 6 aylık çocukla beni indirdi vialand dan çıkışta sonra ubere isyan rekabete açık olun
uber candir nokta
Uber ülkemize vergi ödemeyip, ülkemizden elde ettiği kazançları yurtdışına vergi olarak ödeyen bir internet şirketidir. Durum böyle olunca taksicilerin sitemini de anlamak zor dğeildir. Çok yakında booking, paypal gibi kapatılacaktır.
Geçin bu ayakları alayınız üç kağıtçısınız Yapılan yorumlara bir bakın bakalım nasıl bir intiba bırakmışsınız milletin gözünde Adam gibi helalinden ekmeğinizi kazanma derdinde olsanız adam olsanız zaten millet uberi tercih etmez Siz milletin seçimini tartışamaz şikayet edemezsiniz Basın gidin kişiliğinizi sorgulayın edepsizler
sonuna kadar UBER!!
Aralarında düzgünleri de var fakat çoğu taksici kendini bulunmaz hint kumaşı sanıyor.Şöför değişim saatlerinde taksi bul bakalım bulabilirsen.Ölüyorum desen adamı taksisine almaz.
Uber veya korsan sen kimsinde adamlara silah sıkıyon bıçakla saldırıyon nasıl bi esnafsın bu ülkenin polisi var adaleti var sen kim oluyorsunda silah sıkıp uber cilere bıçak cekiyorsunuz saldırıda bulunuyorsunuz ulan mafyamısınız millet birde sarı taksilere binecek ailesiyle böyle rezil taksi şöförleri varken nah bineriz biz size
Kısa mesafe beğenmedikleri için defalarca yağmurda ıslandım bekledim, artık beklemiyorum sağol uber.
Sonuna kadar Uber... Daha kaliteli hizmeti daha ucuza alıyoruz, taksiciler boş yapmasın
Taksi hizmetleri kırk yıl öncesi mantıkla yürüyor. Bu hizmet, yeniden ele alınmalı, araçlar genişlik, bagaj, koltuk, araba modeli vb. kriterlere göre sınıflandırılmalı. Ücretleri de ona göre olmalı, müşteri istediğini tercih edebilmeli. Ben param yetersiz, üçüncü veya dördüncü sınıf taksiyi tercih ederim. 4-5 kişi birlikte gidecek, daha geniş ve rahat olanını tercih eder. Bagajı fazla olan bagaj hacmi geniş olanı tercih edebilsin. Lokantada, çorbanın, salatanın çeşitleri olduğu gibi taksi hizmetinin de çeşitleri olmalı ki müşteri memnun olsun, yeni arayışlara girmesin.
bu taksici comar teroristlerden kurtulacagiz insallah
5 lira için dolaştıran taksiciler. sıkıysa ubere geçip dolaştırsın bak ne oluyor. sizin derdiniz başka
beter olun
ubere destek veriyorum. taksiciler kadar duzenbaz cirkef yok .
tekelleşen taksi plakası için bir araya gelemeyenler aylık plakaya 10 bin Tl para ödeyenler her yıl 15 -20 bin Tl hava parası ödeyen akılsızlar Uber için eylem yapıyor bırakın plakaları gidin Uber de çalışın bu millette kurtulsun sizde
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