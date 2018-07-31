HABER

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir taksicinin görüntüsü olay yarattı. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde takcisinin ayakta durmakta zorlandığı görülürken, taksicinin bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini söylediği iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu
30 kişi kapasiteli teknede 174 kaçak yakalandı30 kişi kapasiteli teknede 174 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taksici istanbul beyoğlu Bonzai uyuşturucu madde Taksi sosyal medya görüntü zombi taksici

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.