HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taksicinin yaşarken mi, öldürüldükten sonra mı yakıldığı belirlenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş'nin (28) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Taksicinin yaşarken mi, öldürüldükten sonra mı yakıldığı belirlenecek

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş'nin (28) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Geçen yıl 20 Şubat'ta meydana gelen olayda çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alanda pompalı tüfekle öldürdükten sonra üzerine benzin döküp cesedin bir bölümünü yaktış, ardından taksideki paraları alarak evine gitti. Veli Ermiş, sabaha karşı minibüsle köyden kaçarken jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan Ermiş hakkında, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkmesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Veli Ermiş ve her iki tarafın avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, Sezai Kıyılıoğlu'nun hayattayken mi yakıldığı yoksa öldükten sonra mı yakıldığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
FOTOĞRAFLI

Taksicinin yaşarken mi, öldürüldükten sonra mı yakıldığı belirlenecek

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın yaralandıCam silerken 2'nci kattan düşen kadın yaralandı
Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.