Taksicinin yaşarken mi, öldürüldükten sonra mı yakıldığı belirlenecek

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş'nin (28) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Geçen yıl 20 Şubat'ta meydana gelen olayda çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alanda pompalı tüfekle öldürdükten sonra üzerine benzin döküp cesedin bir bölümünü yaktış, ardından taksideki paraları alarak evine gitti. Veli Ermiş, sabaha karşı minibüsle köyden kaçarken jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan Ermiş hakkında, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkmesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Veli Ermiş ve her iki tarafın avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, Sezai Kıyılıoğlu'nun hayattayken mi yakıldığı yoksa öldükten sonra mı yakıldığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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