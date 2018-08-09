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Taksiden 8 Afgan kaçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu taksiden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 8 Afgan kaçak göçmen çıktı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu taksiden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 8 Afgan kaçak göçmen çıktı. Polis ekipleri, saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında, Hüsnü U. yönetimindeki 37 TT 021 plakalı taksiyi, şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, takside 2'si çocuk, 8 Afganistan uyruklu göçmenin olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinde, isimlerine düzenlenmiş sahte evrak ve kimlikler bulundu. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Kastamonu'da bulunan akrabalarının yanına gitmek istedikleri anlaşıldı. Taksinin ücret karşılığında Kastamonu'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek kaçak göçmenleri alıp yola çıktığı belirlendi. Kaçak göçmenleri taşıyan taksi sürücüsü Hüsnü U.'ya cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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