Taksim'de çok düşündürücü görüntüler! Herkes izledi...

Üniversitede psikoloji eğitimi alan 2. sınıf öğrencileri Toprak Gümüş, Ali Eren Yıldız, Eren Aytan, Azat Kabahat ve Anıl Ersan Taksim Meydan'da iki sevgili arasında yaşanan tartışmayı ve erkeğin kadına yönelik şiddetini gösteren bir deney hazırladı. Kalabalığın yoğun olduğu saatlerde deneye başlayan öğrenciler iki sevgili arasında telefon nedeniyle yaşanan kavgayı canlandırdı. Vatandaşlar bir süre kavgaya devam eden çifti izlemekle yetindi. Erkeğin şiddeti daha çok artırdığı sırada engelli bir vatandaş akülü sandalyesini şiddet gösteren erkeğin üzerine doğru sürdü.

Engelli Taner Yılmaz'ın da kavgaya dahil olmasının ardından üniversite öğrencisi Toprak Gümüş bu kez de engelli vatandaşla tartışmaya başladı. Yine diğer vatandaşlar tarafından izlenen tartışmaya bir sivil polis ayırdı. Kalabalığın daha sonra artmasının ardından olayın sosyal deney olduğu açıklandı.

‘KİMSE MÜDAHALE ETMEYİNCE ŞAŞIRDIM’



Akülü arabasıyla kadına şiddete engel olmaya çalışan engelli Taner Yılmaz vatandaşların duyarsızlığından rahatsız olduğunu söyledi. Tesadüfen olayı gördüğünü belirten Yılmaz, “Buraya arkadaşlarımla buluşmak için geldim. Aşağı arabamı bırakıp meydana çıktım. Arkadaşları itişirken gördüm. Kimse müdahale etmeyince dayanamadım. İnsanlar hiç tepki vermedi, şaşırdım. Bir polisin dışında kimse gelmedi” dedi.