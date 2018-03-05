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Taksim'de çok düşündürücü görüntüler! Herkes izledi...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

İstanbul’da üniversitede öğrenim gören bir grup öğrenci son zamanlarda artan ve gündemden hiç düşmeyen kadına şiddete dikkat çekmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi. Şiddete uğrayan kadına yoldan gelip geçenler bakıp giderken, engelli bir vatandaş akülü arabasıyla müdahale etti.

Üniversitede psikoloji eğitimi alan 2. sınıf öğrencileri Toprak Gümüş, Ali Eren Yıldız, Eren Aytan, Azat Kabahat ve Anıl Ersan Taksim Meydan'da iki sevgili arasında yaşanan tartışmayı ve erkeğin kadına yönelik şiddetini gösteren bir deney hazırladı. Kalabalığın yoğun olduğu saatlerde deneye başlayan öğrenciler iki sevgili arasında telefon nedeniyle yaşanan kavgayı canlandırdı. Vatandaşlar bir süre kavgaya devam eden çifti izlemekle yetindi. Erkeğin şiddeti daha çok artırdığı sırada engelli bir vatandaş akülü sandalyesini şiddet gösteren erkeğin üzerine doğru sürdü.

Engelli Taner Yılmaz'ın da kavgaya dahil olmasının ardından üniversite öğrencisi Toprak Gümüş bu kez de engelli vatandaşla tartışmaya başladı. Yine diğer vatandaşlar tarafından izlenen tartışmaya bir sivil polis ayırdı. Kalabalığın daha sonra artmasının ardından olayın sosyal deney olduğu açıklandı.

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‘KİMSE MÜDAHALE ETMEYİNCE ŞAŞIRDIM’

Akülü arabasıyla kadına şiddete engel olmaya çalışan engelli Taner Yılmaz vatandaşların duyarsızlığından rahatsız olduğunu söyledi. Tesadüfen olayı gördüğünü belirten Yılmaz, “Buraya arkadaşlarımla buluşmak için geldim. Aşağı arabamı bırakıp meydana çıktım. Arkadaşları itişirken gördüm. Kimse müdahale etmeyince dayanamadım. İnsanlar hiç tepki vermedi, şaşırdım. Bir polisin dışında kimse gelmedi” dedi.

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‘DUYARLILIĞI ÖLÇMEK İSTEDİK’

Sosyal deneyi hazırlayan öğrencilerinden Toprak Gümüş ise yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bu deneyi uyguladıklarını söyledi. Engelli bir bireyden tepki görmeyi beklemediklerini ifade eden Gümüş, “8 Mart yaklaşıyor. Ülkemizde kadına şiddet o kadar fazla ki bunun için halkımız ne kadar duyarlı ölçmek istedik. Aslında engelli birinin bize yardım etmesini beklemiyorduk" dedi.

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Taksim sosyal deney istanbul

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Neyi Düzgün yaparız ki? Simdi Odeneyi yapan Arkadaş hiç inandırıcı bir tip deyil kızda sıradan sokak serserisi gibi Zamanında bende müdale ettim ama payımı iyi aldım Adam araçta kadını dövüyor yumrukluyor ordan geçiyorduk yardım istedi bizde ettik adamın elinden kurtardık Adam bize diklendi bizde ufak bir ayar verdik Sonuçmu? Kadın bize Allah belanızı versin ne yapıyorsunuz Sevgilime diye hakaret etti Simdi aynı olay olsa ne yaparım sizçe? KAdınlar bizzat seçiyor böylelerini hoşlarına gidiyor böylelerini Dogru olan erkekten çok Nerde bok adam bakın yanında çillop gibi kız yalan diyin hadi
@asikann01 sallamışssın arkadaşım
@asikann01 Geç bunları...Sen önce insanları fiziksel görünüşüne göre değerlendirmeyi bırak. İnsan olarak görmeyi öğren.
@asikann01 TEBRİK EDERİM EN DOĞRU TEŞHİSİ KOYDUN ARKADAŞ! PEYNİRİN KURDU KENDİNDEN OLUR.SERSERİLERLE, EVLİ ADAMLARLA DÜŞÜP KALKMAK,SABIKALI HERİFTEN SEVGİLİ EDİNMEK VE DAHA BİR SÜRÜ ÇİRKİN İLİŞKİ ONDAN SONRA DA "VAY KADINA ŞİDDET" ŞİDDET GÖREN KADININ GÇMİŞİ BUGÜNÜ ÇOK İYİ SORGULANIRSA ŞİDDETİ PARATONER GİBİ ÜZERİNE ÇEKTİĞİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.
@asikann01 Video tam izlemeden yorum yapmısım bakın kız için olunca bakın fazla kimse müdahale etmiyor Ama sakat bir insan olunça millet nasıl hemen birikiyor Türk erkegi Artık Türk kadını çözmüş O kişi sevgilisi veya kocası deyil bir hırsız bir sapık olsa linç ederler ama olay sevgili işine gelinçe inanın Erkekler çok farklı bakıyor
@asikann01 Ağzına sağlık çok dogru söylemişsin nerde tipi kayık varsa altına bir mercedes veya bmw çektimi butun o makyaj güzellerinin ağzının suyu akıyo, ondan sonra sokak ortasında darp ediliyorlar, onlar kendilerine bunu layık görmüşse ben neden karışayım.
@yavuzak21 Hangi ülkenin sokaklarında geziyon sen ? ona göre sana hak verelim Japonyamı? Kesin sen o bakıp geçenler grubundan olmuyasın Türkiyede böyle olaylar çok ıssız biryerde kadına siddet uyguluyan birine tek başına bir dal bakalım ne olacak sana 2 si birlik olur seni döver
@yavuzak21 Hayal dünyasından çıkıp gerçek dünyaya bakarsan sallamadıgını aslında ne kadarda dogru soyledıgını gorursun arkadasim
@asikann01 Ağzına sağlık çok dogru söylemişsin nerde tipi kayık varsa altına bir mercedes veya bmw çektimi butun o makyaj güzellerinin ağzının suyu akıyo, ondan sonra sokak ortasında darp ediliyorlar, onlar kendilerine bunu layık görmüşse ben neden karışayım.
klavye yok ama orada, bir de klavye koysalarmış bak sen meydandaki arkadaşlara sen.
Güzel cesur yürekli insan sen sadece fiziksel engelli bir insansın.Taksim meydanında görüp de duyarsız kalanlar beyin ve kalben engelidirler.
İnanın bu kadına şiddet olaylarının artmasının en büyük nedeni bu internet ve televizyondur..bişey olsun en ufak bi durumda hemen sanal aleme ve televizyona düşüyor..sonucu gören bir başkasıda aynı şekilde başka bir bayana uyguluyor.. şuan şu haberde ben daha çok taksim meydanında bir bayana şiddet uygulanırken kimsenin ses çıkartmamasını gördüm demekki taksim meydanında evire çevire bir bayanı dövsem kimse karışmayacak..eminim 24 saat içinde bütün sapıklar taksimde karı kıza askıntı olur nasıl olsa kimse ses çıkartmıyor diye..onun için bi haber yapılırken bazı konulara dikkat etmek lazım.
Hadi vatandaşları geçtim de taksim meydanı istanbulda en çok polisin bulunduğu bir alan. Hemen o cami inşaatının öününde polis, yunus ekipleri, mobese kameraları vs...her şey var ancak beyinler özürlü maalesef.. Bedeni engelli ama vicdanı engel tanımayan kardeşim ve bu sosyal deneyi yapanlar haricinde herkese yazıklar olsun...
Gençleri tebrik ediyorum böyle güzel çalışma yaptıkları için. Bedeni engelli amma DİMAĞI-KALBİ-YÜREĞİ,İNSAF-MERHAMET VE İNSANLIK DERSİ VEREN O KARDEŞİMİDE AYRICA TEBRİK EDİYORUM.
Öyle duyarsızlaştırıldı ki insanlarımız, bu deney tam oturmuş. AKP iktidara geldiğinde 7 yaşındaki çocuk bu gün 23 yaşında.... İnsanlar ve özellikle gençler sadece kendileri için yaşıyor. Andımızdaki "Ülküm, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır" unutturuldu.
millet müdahale edip araya girince canından oluyor daha geçen ay biri bu sebeple öldürüldü..iyi yapmışlar bakmayıp yanından giderek böyle bir durumda polisi çağırırsın taksimde polis kaynıyor..
vatandaş niye karışsınki olaya polis diye bişey var bu durumlara onlar müdahale eder.bellki burda polisten izin almışlar bu videoyu çekmek için.
Engelin bedende olmadığını gösterdin güzel insan. Ne olursa olsun fiziken birşey yapamayacağını bile bile yine de üzerine gittin mücadele ettin. Yüreğine sağlık bravo. Orada insanım diye gezenlere de yazıklar olsun. Bir kişi bile dönüp bakmadı. Asıl engelin yüreklerde, ruhlarda ve zihinlerde olduğunu görmüş olduk.
Boşa demiyoruz; Kalp herkeste var. Yürek başka diye...
Adamın şemsiyesini bulun verin , beni sinirlendirmeyin!
bilinmiyor mu artık bu ülkede ne baktın kanla sonuçlanıyor kimse başını derde sokmak istemiyor, bana dokunmayan yılan misali oldu herkes, toplum geçmişini töresini unuttu... YÜCE ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN. TÜRK BÖYLE DEĞİL OLMAMALI...
Kemal Sunalin filmini hic izlemediniz sanirim Kocamda doverde soverde diyor ya mudahale edince Benimde basima ayni hesap 4 ay once Mecidiyekoyde geldi metrobusden indim duraklarin orada giderken ayni tip olaya mudahale ettim Kadin demesinmi Sizene Beyfendi polismisiniz nesiniz kimsiniz Kari koca arasina girilirmi dedi Bende dedim rahatsiz oldum yuksek sesle bagirmanizdan diyip kivirip uzaklastim Adamlada baktim sonra opusup ayrildilar Buda bana Ders oldu bidaha Her Kofteye MAYDONOZ olmayacam diye
YAZIK LAN BİZE ŞU ENGELLİ ARAKADŞ KADAR OLAMADIK
bız böyle mıllet olmamalıyız yurdum ınsanıda bakıp geçıyor yazık çok yazık cesur yureklı kardesımı tebrık edıyorum yapmış oldugu mudaheleden dolayı
sosyal deneyden birgün biri bok yoluna gidecek ama bakalım ne zaman .....
@serdar75491 Sosyal medya şehidi.
Arkadaşlar böyle giderse kıyamet kopar bakin sana insallara ne olmuş ALLAH sonumuzu hayır etsin ne dim
aaaaa. aşkım watsapım instagramım ve face- tvetterim fırsat vermiyor. Kalkıp bir çay hazırlasan aaaaaa. aşkım. ben evde dizi film izlemekten sosyal medyaya girmekten yoruldum. yazmaktan tırnaklarım kırıldı. bana yemek hazırlasana askım...... limonlu bir çay yanında kek felan...askımmm.... bunu duyan erkek bang bang... Yapmaz mı..... kadınsan kadınlığını bil. ya da çekip git erkeğin dünyasından. hadeeeeeeee...lamı cimi yok.
dayı hangi kanal
helal be kardeşim ALLAH razı olsun
müdaheleyede korkuyor insan
bunca kişi yorum yapmışsınız hiçbiriniz adam değilsiniz ne siz ne ordakiler korkak ödlekler karı gibi izlersiniz anca
engelli arkadaşım sen gerçekten engelli değilsin mangal gibi bir yüreyin varmış sen üzülme orada mudahale etmeyenler engelli kendinle gurur duy ey türkiye uyan bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın deme türk insanı gibi davranalım lütfen artık uyanalım bu rüyadan
Güzel cesur yürekli insan sen sadece fiziksel engelli bir insansın.Taksim meydanında görüp de duyarsız kalanlar beyin ve kalben engeli İnsanlardan dolup taşıyor . Yarın bizim çocuklarımızın başına gelse seyredecekmişiz vay İnsanlik vay Sözde engelli derler akli selim ve sağlam insanlara asıl dersi o engelli kardeşimiz verdi Kutluyorum seni Koca yürekli kardeşim.
bu deneme ölümcül sonuç verebilirdigençler cesurmuş.anlaşılan polisten izin alınmış,kavga çıkabilir,sonuç kötü olabilirdi.önce sivil silàhlanma engellenmeli. SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR!
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