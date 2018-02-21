Taksim'de dehşet anları! İran'lı turist bir anda alev topuna döndü!

Beyoğlu'nda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen Reza Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. DHA'nın haberine göre; oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı. (DHA)
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