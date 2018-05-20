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Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyuduğu o anlar yürekleri sızlattı. Yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Taksim’de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.

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Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti. (DHA)

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Taksim istanbul köpek Çocuk

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