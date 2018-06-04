Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

31 Mayıs'ta Beyoğlu'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yabancı uyruklu genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyor. Ardından önlerinden gelen Mustafa Arslan adlı saldırgan, bir anda genç kadının üzerine atlıyor. Genç kadının yanındaki 2 arkadaşı onu kurtarmak için hemen müdahale ediyor. O esnada yanlarından geçen 2 sivil polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinden kurtarıyor.

Olayın ardından genç kadın, Mustafa Arslan adlı saldırgandan şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. (CNN Türk)

