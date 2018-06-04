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Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de kadına şiddet ve saldırı vakaları azalmadan devam ediyor. İstanbul Beyoğlu'nda bir kadına güpegündüz saldırılırken, saldırgan, arkadaşları ile birlikte yolda yürüyen bir kadının üzerine atladı. Sivil polislerin olay anında yakınlarda bulunması sayesinde saldırgan kısa sürede yakalanırken, karakola götürülen ve ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mayıs'ta Beyoğlu'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yabancı uyruklu genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyor. Ardından önlerinden gelen Mustafa Arslan adlı saldırgan, bir anda genç kadının üzerine atlıyor. Genç kadının yanındaki 2 arkadaşı onu kurtarmak için hemen müdahale ediyor. O esnada yanlarından geçen 2 sivil polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinden kurtarıyor.

Olayın ardından genç kadın, Mustafa Arslan adlı saldırgandan şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. (CNN Türk)

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Taksim kadına saldırı istanbul beyoğlu görüntü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne genç kadını liseli daha belli çocuk yaşta ve saldırının şekli bi hayli düşündürücü ben artık emin olmaya başladım Türk milletinin genleriyle oynadılar başka bi açıklaması yok son zamanlara olanların...
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