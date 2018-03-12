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Taksim'de utanç verici olay! Engelli adamı aşağıladı ortalık bir anda karıştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda metroya inen asansörde İran uyruklu bir kadın, akülü aracıyla asansöre binmek isteyen engelli vatandaşa yer vermeyip ağırlıktan dolayı 'in' deyince ortalık karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine asansörde söz konusu kişi, engelli adama, 'Bir tane vursam patlarsın' dedi.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 2 bacağı olmayan engelli bir vatandaş akülü aracıyla, metroya inen asansöre binmek istedi. Asansör geldiğinde arkasındakiler, engelli vatandaşa müsaade etmeden içeriye girdi. Vatandaş ardından aracıyla asansöre girmek için hamle yaptı.

İHA'nın haberine göre içeridekilerden ötürü aracını sığdıramayınca, diğerlerinden müsaade istedi. Bunun üzerine İran uyruklu bir şahıs vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi. Bu sözleri duyan engelli vatandaş da, "Burası benim için yapıldı" deyince ortalık karıştı.

"BİR TANE VURSAM PATLARSIN"

Tartışma çıkması üzerine asansöre güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, engelli vatandaş ve kadınla konuşarak durumu çözmeye çalıştı.

Ancak şahıs, engelli adama "Bir tane vursam patlarsın" dedi. Bu sözlerin ardından diğer vatandaşlar da kadına tepki gösterdi. Tepkinin ardından asansörden çıkan kadın uzaklaştı. Olay esnasında polis ekiplerinin "Şikayetçiysen gel" demesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Taksim İRAN engelli asansör metro

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ÜLKE ÜLKE DEĞİLKİ MÜLTECİ KAMPI LANET OLSUN BU HALE SOKANLARA
Kendi vatandaşımız kendi ülkesinde yabancı olmuş. İranlı gelip posta koyabiliyor ya yazıklar olsun. O asansörlerin önceliği zaten engelli vatandaşlarımıza ait değil mi? Yazıklar olsun.
senin ne haddine engelli bir adama in demek iranlı kendi ülkende yapamadığın şeyi bu ülkede yapmaya çalışıyosun o asansör engelli asansörü ve senin inmen gerekiyor
rezillik.. ortadoğunun ne kadar paçoz cahil işe yaramaz görgüsüzü varsa hepsini ülkemize doldurdular.. ülkemizi 16 yılda 3. dünya ülkesi haline getirenler bir gün yaptıklarının bedelini en ağır şekilde öderler umarım!!!
aptal bu vatandaşlar.dövememişlermi şu kadını
Alın alın bütün görgüsüz Ortadoğu davarlarini alın ülkede böyle haberleri daha çok göreceğiz
kimin memleketinde kime posta... hele şeye bak hele...
Zaten o asansörleri kullanan insanları anlamak gerçekten güç akıl var mantık var niçin yapıldığını bilemiyor mu insan hala utanmadan kullanırlar ya pes sanki engelli önlermiş gibi. elin ayağın tutuyorsa beyninde çalışıyorsa kullanma kardeşim kullanma
ne ölüye ne diriye nede engelliye saygı var bindik alamete allah sonumuzu hayır etsin
engelSİZSiniz..
Engelli asansörü kullanan yüzsüzler, biraz yürümeyi deneyin
bu memleket i bu zihniyet ve akape genel başkanının politikası bu hal e düşürdü !!!!
yorum yapanların zeka seviyesi, orta doğudan hiç turist yok zaten ülkede hep mülteci!
Ne yazık ki bunu bir erkek yapmaz
NERDE ÖKÜZ İŞSİZ GÜÇSÜZ VARSA DOLDURDUNUZ ÜLKEYE OFFF OF
Sonra niye katil oluyosun
yenı turkıyeden ınsan manzaraları
"Öz yurdunda garipsin,öz vatanında parya." Allah Halimdir.
toplu taşımalarda asansörler öncelikle - yaşlı - özürlü - pusetli ve sağlık sorunu olan insanlar içindir öküzler bunu anlasın. Elin ayağın tutuyor ve gayette sağlıklısın ne işin var asansörde önceliği olana yer vermemek nedir.
bi tane adam yok muydu içlerinde tutup dışarı atsın kaltağı
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