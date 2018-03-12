Taksim'de utanç verici olay! Engelli adamı aşağıladı ortalık bir anda karıştı!

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 2 bacağı olmayan engelli bir vatandaş akülü aracıyla, metroya inen asansöre binmek istedi. Asansör geldiğinde arkasındakiler, engelli vatandaşa müsaade etmeden içeriye girdi. Vatandaş ardından aracıyla asansöre girmek için hamle yaptı.

İHA'nın haberine göre içeridekilerden ötürü aracını sığdıramayınca, diğerlerinden müsaade istedi. Bunun üzerine İran uyruklu bir şahıs vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi. Bu sözleri duyan engelli vatandaş da, "Burası benim için yapıldı" deyince ortalık karıştı.

"BİR TANE VURSAM PATLARSIN"



Tartışma çıkması üzerine asansöre güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, engelli vatandaş ve kadınla konuşarak durumu çözmeye çalıştı.

Ancak şahıs, engelli adama "Bir tane vursam patlarsın" dedi. Bu sözlerin ardından diğer vatandaşlar da kadına tepki gösterdi. Tepkinin ardından asansörden çıkan kadın uzaklaştı. Olay esnasında polis ekiplerinin "Şikayetçiysen gel" demesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.