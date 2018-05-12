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Taksim'de uyuşturucu kullanıp baygın halde yatan gençler yürek burktu!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

Taksim'de dün uyuşturucu kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı. Bu sabah aynı yerde yine uyuşturucu maddenin etkisiyle baygın yatan bir kişi görüntülendi. Taksim Meydanı’nda ise evden dün kaçtıklarını söyleyen 10-15 yaşları arasında 4 çocuk beton üzerine serdikleri karton üstünde uyudu.

Taksim'de uyuşturucu kullanıp baygın halde yatan gençler yürek burktu!

Taksim’de uyuşturucu madde kullanımı sonrası yerde yatan gençlerin ibretlik hali dün görüntülenmişti. Bu sabah saat 10. 00 sıralarında yine aynı yerde uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış bir kişi görüntülendi.

EVDEN DÜN KAÇAN ÇOCUKLAR TAKSİM’DE

Taksim Meydanı’nda ise beton üzerine serdikleri karton üstünde birbirlerine sarılarak uyuyan 10-15 yaş arası 4 çocuk dikkat çekti. Hepsi aynı mahalleden birbirlerini tanıdıklarını söyleyen çocuklar, "Hepimiz Okmeydanı’nda oturuyoruz, dün hep beraber evden kaçtık. Gece burada kaldık, evden çıkarken hepimizin 5’er TL parası vardı o parayla çorba içtik" diye konuştular

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POLİS FARK ETTİ

DHA'nın haberine göre özellikle yerde yatanlara kimlik kontrolü yapan polis bu 4 çocuğu kaldırdı. Bir kaç sorunun ardından uzaklaşan polis, daha arkasını döner dönmez çocuklar yatmaya devam etti. 15 dakika sonra üstüne yattıkları kartonları parçalayan çocuklar bu kartonları etrafa saçtı. Belediyenin temizlik görevlisi kartonları toplayıp çöpe attı.

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