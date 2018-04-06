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Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yangının çıktığı yer ilk kez görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangının başladığı yer ilk kez net olarak görüntülendi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangının başladığı yer ilk kez net olarak görüntülendi. Yanan yerde büyük çapta maddi hasar kameralarca da kaydedildi.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün çıkan yangın sonrası enkaz çalışmaları devam ederken, yangının çıktığı yer ilk kez görüntülendi. Yangın çıkan bölge ve hasar yakından görüntülenirken, olay yerinde olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Görüntülerde hasarın boyutu da net olarak görülüyor.

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