Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastalar tahliye edilirken, kriz masası oluşturuldu.
Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış kısmını tamamen kaplarken ihbar üzerine olay yerine Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Bahçeşehir, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan merdiven uzatarak kalan hastaları tahliye etti. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bazı kişiler çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Vali Şahin’den hastane önünde açıklama
Yangının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Vali Şahin, hastane önünde yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını can kaybının yaşanmadığını belirtti.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcıvekili ve 4 savcının görevlendirildiğini açıklarken, ayrıca İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile birlikte kriz masası oluşturuldu.
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