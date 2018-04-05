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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangının son hali havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınırken, hastanenin son hali ile itfaiye ve ambulans araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi.Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası hastanenin son durumu havadan görüntülendi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınırken, hastanenin son hali ile itfaiye ve ambulans araçlarının yoğunluğu havadan görüntülendi.
Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası hastanenin son durumu havadan görüntülendi. Hastaneden dumanların çıktığı görülürken, itfaiye ile ambulans ekiplerinin yoğunluğu dikkat çekti.

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