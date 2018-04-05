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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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