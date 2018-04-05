Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangında kaçışma anı kamerada

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın sırasında hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçıştı.

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çıkmasının ardından hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçışırken kaçışma anı kameralara yansıdı. Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.

Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.