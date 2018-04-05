Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangın havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Yaklaşık 1 saattir devam eden yangında dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken metrelerce yükselen duman havadan drone ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 1 saattir süren yangına ekiplerin müdahalesi sürerken metrelerce yükselen duman ve yangın havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.