Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün çıkan yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hastanenin dış cephesinin alev alev yandığı görülüyor.
Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, yaşanan panik anları kameralarca kaydedilmişti. Yangının çıktığı ilk anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, hastanenin dış cephesinin alev alev yandığı görülüyor.
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