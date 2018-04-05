Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin inşaatı zamanında da yandığı ortaya çıktı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangın güçlükle kontrol altına alınırken, inşaat halindeyken de hastanede yangın çıktığı ortaya çıktı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken hastanenin inşaatı halindeyken de yandığı ortaya çıktı. İnşaat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın inşaatı büyük bölümde etkisine almış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
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