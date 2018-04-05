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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin çatısı alev alev yanıyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

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