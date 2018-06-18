Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Olay, geçtiğimiz günlerde Taksim Metrosu’nda meydana geldi. İddiaya göre Taksim Metrosu’ndan çıkan 28 yaşındaki D.İ. adlı kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan D.İ., çığlık attı. Kalabalığı fırsat bilen tacizci ise, metrodan çıkarak gezi parkına doğru kaçmaya başladı.
ÇIĞLIK SESLERİ
Taksim Metrosunda yaşanan olayda kadının çığlık seslerini duyan güven timleri olay yerine geldi. 28 yaşındaki kadın, taciz edildiğini ve şahsın daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtmesi üzerine güven timleri kaçan zanlının peşine düştü.
TACİZCİSİNE TOKAT ATTI
Güven timleri kadını taciz ettikten sonra Gezi Parkı'na doğru kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. isimli tacizci, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada mağdur kadının tacizcisini tokatlaması, kameralara yansıdı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)
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