Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Metrosu'na binerek Yenikapı’ya gitmek isteyen Cemal Erdem, Metro’ya bineceği esnada ayağı kapıya sıkıştı. Olayı fark eden güvenlik koşarak yaşlı adamın ayağını sıkıştırdığı yerden çıkarırken, güvenlik görevlisinin dengesini kaybetmesi sonucu yaşlı adamla birlikte yere düştü.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Cemal Erdem sedyeyle dışarı çıkartıldı. Ambulansa bindirilen yaşlı adam daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle Metro seferlerinde bir aksaklık yaşanmazken, hastaneye kaldırılan Cemal Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.