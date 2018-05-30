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Taksim Meydanı ve çevresinde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı'ndaki olayların yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Taksim Meydanı ve çevrinde saat 15.30'dan itibaren emniyet tedbirlerinin bitimine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı'ndaki olayların yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Taksim Meydanı ve çevrinde saat 15.30'dan itibaren emniyet tedbirlerinin bitimine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.
Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek
Balo Sokak-Turnacı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.
Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek
Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.
Tünel Giriş trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.
Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.
AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.
Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.
Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.
Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

ALTERNATİF YOLLAR
Tarlabaşı Bulvarı
Gümüşsuyu Caddesi
Kazancı Yokuşu İstikameti.

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