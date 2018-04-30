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- Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor.

- Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 çevik kuvvet otobüsü ve TOMA, Taksim Meydanı'na konuşlandırıldı. Polis otobüslerinin etrafına şerit çekildi. Polisler ise otobüslerin çevresinde nöbet tutuyor.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

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