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Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri-ek

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 çevik kuvvet otobüsü ve TOMA, Taksim Meydanı'na konuşlandırıldı. Polis otobüslerinin etrafına şerit çekildi. Polisler ise otobüslerin çevresinde nöbet tutuyor.

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