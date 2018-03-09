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Taksim Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

IHAAW182544-ASA/09-03-2018 - Taksim Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. 09.03.2018 18:25:44 TSI NNNN

IHAAW182544-ASA/09-03-2018

- Taksim Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

09.03.2018 18:25:44 TSI
NNNN

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