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Taksim’de 2 kadından birini bıçaklayan, diğerini omuzuna alarak kaçırıp götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Engin K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

IHAAW144553-ASA/30-03-2018 - Taksim’de 2 kadından birini bıçaklayan, diğerini omuzuna alarak kaçırıp götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Engin K. 30.03.2018 14:45:53 TSI NNNN

IHAAW144553-ASA/30-03-2018

- Taksim’de 2 kadından birini bıçaklayan, diğerini omuzuna alarak kaçırıp götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Engin K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

30.03.2018 14:45:53 TSI
NNNN

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