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Taksim’de 2 kadından birini bıçaklayan, diğerini omuzuna alarak kaçırıp götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Engin K. yakalandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

IHAAW141623-ASA/30-03-2018 - Taksim’de 2 kadından birini bıçaklayan, diğerini omuzuna alarak kaçırıp götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Engin K. 30.03.2018 14:16:23 TSI NNNN

IHAAW141623-ASA/30-03-2018

- Taksim’de 2 kadından birini bıçaklayan, diğerini omuzuna alarak kaçırıp götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Engin K. yakalandı.

30.03.2018 14:16:23 TSI
NNNN

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