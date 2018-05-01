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Taksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 07:58 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı.

Taksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyor

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,(DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.
Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

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Taksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyorTaksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyorTaksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyorTaksim'de geniş güvenlik önlemleri; meydana kimse alınmıyor

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