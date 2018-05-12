HABER

Taksim'de manzara yine aynı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

TAKSİM'DE dün uyuşturucu kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı.

Taksim'de manzara yine aynı

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)
TAKSİM'DE dün uyuşturucu kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı. Bu sabah aynı yerde yine uyuşturucu maddenin etkisizle baygın yatan bir kişi görüntülendi. Taksim Meydanı'nda ise evden dün kaçtıklarını söyleyen 10-15 yaşları arasında 4 çocuk beton üzerine serdikleri karton üstünde uyudu.

AYNI YERDE AYNI GÖRÜNTÜ
Taksim'de uyuşturucu madde kullanımı sonrası yerde yatan gençlerin ibretlik hali dün görüntülenmişti. Bu sabah saat 10. 00 sıralarında yine aynı yerde uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış bir kişi görüntülendi.

EVDEN DÜN KAÇAN ÇOCUKLAR TAKSİM'DE
Taksim Meydanı'nda ise beton üzerine serdikleri karton üstünde birbirlerine sarılarak uyuyan 10-15 yaş arası 4 çocuk dikkat çekti.
Hepsi aynı mahalleden birbirlerini tanıdıklarını söyleyen çocuklar, "Hepimiz Okmeydanı'nda oturuyoruz, dün hep beraber evden kaçtık. Gece burada kaldık, evden çıkarken hepimizin 5'er TL parası vardı o parayla çorba içtik" diye konuştular

POLİS FARK ETTİ
Özellikle yerde yatanlara kimlik kontrolü yapan polis bu 4 çocuğu kaldırdı. Bir kaç sorunun ardından uzaklaşan polis, daha arkasını döner dönmez çocuklar yatmaya devam etti. 15 dakika sonra üstüne yattıkları kartonları parçalayan çocuklar bu kartonları etrafa saçtı. Belediyenin temizlik görevlisi kartonları toplayıp çöpe attı.

fotoğraflı

Taksim'de manzara yine aynıTaksim'de manzara yine aynı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
İstanbul'da bu sabah! Çevik Kuvvet hazır bekletildiİstanbul'da bu sabah! Çevik Kuvvet hazır bekletildi
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.