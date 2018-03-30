Taksim’de omzunda taşıdığı kadına tecavüz eden zanlı yakalandı

Taksim Balo Sokakta geçtiğimiz sene bar çıkışında bayılarak kaldırıma düşen bir kadını omzunda taşıyarak getirdiği inşaatta tecavüz eden zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisten kaçmak için binada atlayan zanlının bacağının kırıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz sene 21 Ocak’ta saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Balo Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki barda arkadaşı E.Y. ile birlikte eğlenen F.H.E.(22) sabaha karşı mekandan çıktı. Arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen F.H.E. alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere yığıldı. O esnada yoldan geçen Engin K.(24) genç kadını omzuna alıp götürmek istedi. Kadının arkadaşının şahsa tepki göstermesi üzerine kadın tekmelenerek yaralandı.

Hem kendi hem arkadaşı tecavüz etti

Ardından Engin K. kadını alarak Tarlabaşı’nda inşaat halindeki bir binaya götürdü. Burada kadına tecavüz eden şahıs ardından onu inşaatın yanındaki metruk binanın 3’üncü katındaki Dursun A.’nın yanına götürdü. Burada uyuşturucu madde verildiği iddia edilen kadına Dursun A.’da tecavüz etti. Tecavüzün ardından sabah saatlerimde gözünü açan kadın yanında Dursun A.’yı gördü. Ne olduğunu anlamaya çalışan kadına Dursun A., “Sen gaspa uğradın sana yardım edeceğim” dedi. Kadın daha sonra gizli numaradan Dursun A.’nın aradığı bir arkadaşı tarafından binadan alındı.

Kadının şikayette bulunması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Dursun A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs çıkartıldığı adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Binadan atlarken bacağını kırdı

Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadını omzuna alıp kaçıran Engin K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın adresinin ve telefonun olmamasına rağmen derin bir çalıştırma gerçekleştiren polis, şahsı dün akşam saatlerinde Tarlabaşı’nda bir binaya sıkıştırdı. Polisten kaçmak için binadan atlayan şahıs bacağını kırınca kıskıvrak yakalandı.

Arkadaşıyla bir daha görüşmemiş

Şubeye götürülen şahsın cinsel saldırı, uyuşturucu madde temin etmek ve satmak, nitelikli saldırı ve yaralama suçlarından 9 adet kaydı bulundu. Şahıs şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan tecavüze uğrayan kadının, arkadaşı ile olaydan sonra bir daha görüşmediği öğrenildi.