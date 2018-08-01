Taksim'de otelde yangın

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) TAKSİM'de bir otelin 7. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay, 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir otelin 7. katında meydana geldi. Katta bulunan bir odanın elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını gören otel çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek, söndürdü. Oteldeki müşteriler tahliye edilirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Öte yandan yangının başladığı odada küçük çaplı maddi hasar medyana geldi. Cumhuriyet Caddesinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
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