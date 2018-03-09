Taksim’de silahlı çatışma: 2 yaralı

Taksim Meydanı’nda kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çatışma çıktı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyarak panik yaşayan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi Kazancı Yokuşunda bulunan otele sığınırken, diğer yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Silah seslerinin ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ellerinde silahla otele girerken, bir polis ise vatandaşları uzaklaştırdı. Otele kontrollü bir şekilde giren polis ekipleri tarafından otele sığınan yaralı ekip aracıyla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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