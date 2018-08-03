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Taksim'de silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silah sesleri yükseldi. Kavga eden iki kişiden biri silahına sarılarak diğerine kişiye kurşun yağdırdı. Yaralı kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ İŞYERLERİNİN CAMLARINA İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yapılan çalışmalarda yerlerde çok sayıda kovan buldu. Silahtan çıkan kurşunların, çevredeki işyerlerinin camlarına da isabet ettiği görüldü.

POLİS SİLAHLI SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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