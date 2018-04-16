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Taksim’de yoğun güvenlik önlemleri

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Taksim’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oturma eylemi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.Cumhuriyet Halk Partisi OHAL’e karşı Türkiye genelinde 81 ilde yapacağı oturma eylemi için Taksim’de de hazırlıklar yapıldı.

Taksim’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oturma eylemi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi OHAL’e karşı Türkiye genelinde 81 ilde yapacağı oturma eylemi için Taksim’de de hazırlıklar yapıldı. Polis ekipleri Taksim’e çıkan yolları trafiğe kapatırken, gezi parkı ve Taksim Atatürk anıtı çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. CHP’li grup da eylem için Taksim’e geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri oturma eyleminin gerçekleştirileceği nokta konusunda emniyet yetkilileri ile görüştü.

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